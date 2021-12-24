【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（第二版） 研究報告 11:46 2021/12/24 分享： 疫情加快了各行各業數碼轉型的腳步，IT行業成為新環境下的贏家，尤其在醫療行業、智能駕駛、基礎軟硬件裏表現出極大潛力，投資者可留意阿里健康 （00241） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 今日 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 【名家看趨勢】劉國傑：網上消費趨勢不可逆轉 今日 【名家看趨勢】劉國傑：網上消費趨勢不可逆轉 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸精？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊 今日 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸精？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊 你可能感興趣 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 今日 09:12 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 【名家看趨勢】劉國傑：網上消費趨勢不可逆轉 今日 07:20 【名家看趨勢】劉國傑：網上消費趨勢不可逆轉 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸精？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊 今日 08:10 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸精？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊 最新專欄文章 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第三版） 今日 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第三版） 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸精？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊 今日 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸精？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 2021/12/23 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第四版） 2021/12/23 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第四版） 【2022前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 2021/12/23 【2022前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 中國市場 大行報告 市場動向 數碼轉型 疫情 硬件 阿里健康（00241） 人民幣 醫療行業 中國