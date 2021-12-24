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【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（第二版）

研究報告 11:46 2021/12/24

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疫情加快了各行各業數碼轉型的腳步，IT行業成為新環境下的贏家，尤其在醫療行業、智能駕駛、基礎軟硬件裏表現出極大潛力，投資者可留意阿里健康 （00241）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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