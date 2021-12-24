昨日A股市場的大消息是，國務院批准了五礦和中鋁等機構的戰略性重組。國內傳媒稱之為：「中國神礦」、「稀土航母」。

消息公布後，昨日港股的五礦資源（01208）和中鋁（02600）均見大升。

重組後的稀土巨頭

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