稀土航母 名家專區 2021/12/24 分享： 昨日A股市場的大消息是，國務院批准了五礦和中鋁等機構的戰略性重組。國內傳媒稱之為：「中國神礦」、「稀土航母」。 消息公布後，昨日港股的五礦資源（01208）和中鋁（02600）均見大升。 重組後的稀土巨頭 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 中國鋁業 候4.4元買 今日 中國鋁業 候4.4元買 你可能感興趣 中國鋁業 候4.4元買 今日 01:00 中國鋁業 候4.4元買 最新專欄文章 選股情報 - 中國鋁業 候4.4元買 今日 中國鋁業 候4.4元買 選股情報 - 中移動回Ａ 2021/12/23 中移動回Ａ 選股情報 - 中移動47.5元才買 2021/12/23 中移動47.5元才買 選股情報 - 未來投資大趨勢 2021/12/22 未來投資大趨勢 選股情報 - 經濟觀察——QE效應新世界，投資策略前瞻分析 2021/12/22 經濟觀察——QE效應新世界，投資策略前瞻分析 中國 經濟 港股 A股 中美貿易戰 國資委 稀土 五礦資源（01208） 中國鋁業（02600）