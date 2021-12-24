光銀林樵基：2022年八大投資主題

光銀國際研究團隊近期發表了2022年市場及投資展望，當中講及2022年八大投資主題。

（一）國內消費市場空間大

「十四五」規劃強調「雙循環」，要求形成強大的國內市場及建立新的增長模式。所謂「雙循環」，指的

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