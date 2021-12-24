光銀林樵基：2022年八大投資主題 名家專區 2021/12/24 分享： 光銀國際研究團隊近期發表了2022年市場及投資展望，當中講及2022年八大投資主題。 （一）國內消費市場空間大 「十四五」規劃強調「雙循環」，要求形成強大的國內市場及建立新的增長模式。所謂「雙循環」，指的 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【2022港股攻略】光銀林樵基：港股將回暖 低估值成吸納目標 2021/12/23 【2022港股攻略】光銀林樵基：港股將回暖 低估值成吸納目標 專訪 - 滙豐何偉華：聚焦政策推動主題 2021/12/23 滙豐何偉華：聚焦政策推動主題 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 2021/12/22 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 宏利投資管理：明年四個風險 2021/12/22 宏利投資管理：明年四個風險 瑞銀陳星嘉：元宇宙是科企下一增長引擎 2021/12/21 瑞銀陳星嘉：元宇宙是科企下一增長引擎 港股 投資推介 投資策略 宏觀分析 林樵基 碳中和 吉利汽車（00175） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 比亞迪股份（01211）