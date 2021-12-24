  • 19°C
香港時間 : 20211224日 (週五) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

騰訊3厘息 或成新常態

名家專區 2021/12/24

分享：

騰訊（00700）昨開市前宣布董事局拍板派發中期息，出乎預期按每持21股騰訊派1股京東（09618）比例，向全體股東派發中期息。中期息連已宣派末期息，騰訊現價股息率已達3%（表一）。

值得注意的是，騰訊

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 小米回購外 還會派股息？
2021/12/23
小米回購外 還會派股息？
透視中港美 - 中概科技股 雪上恐加霜
2021/12/20
中概科技股 雪上恐加霜
透視中港美 - 全球央行收水 新舊經濟換馬
2021/12/18
全球央行收水 新舊經濟換馬
透視中港美 - 國指試穿「疫情底」啟示
2021/12/17
國指試穿「疫情底」啟示
透視中港美 - 騰訊研中期息 市場反應冷淡
2021/12/16
騰訊研中期息 市場反應冷淡
加息 派息 科技硬件 騰訊控股（00700） 閱文集團（00772） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣

上一篇文章

中石化築底 反彈望4元

下一篇文章

光銀林樵基：2022年八大投資主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版