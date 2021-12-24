騰訊3厘息 或成新常態

騰訊（00700）昨開市前宣布董事局拍板派發中期息，出乎預期按每持21股騰訊派1股京東（09618）比例，向全體股東派發中期息。中期息連已宣派末期息，騰訊現價股息率已達3%（表一）。

值得注意的是，騰訊

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