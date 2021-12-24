騰訊3厘息 或成新常態 名家專區 2021/12/24 分享： 騰訊（00700）昨開市前宣布董事局拍板派發中期息，出乎預期按每持21股騰訊派1股京東（09618）比例，向全體股東派發中期息。中期息連已宣派末期息，騰訊現價股息率已達3%（表一）。 值得注意的是，騰訊 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 小米回購外 還會派股息？ 2021/12/23 小米回購外 還會派股息？ 透視中港美 - 中概科技股 雪上恐加霜 2021/12/20 中概科技股 雪上恐加霜 透視中港美 - 全球央行收水 新舊經濟換馬 2021/12/18 全球央行收水 新舊經濟換馬 透視中港美 - 國指試穿「疫情底」啟示 2021/12/17 國指試穿「疫情底」啟示 透視中港美 - 騰訊研中期息 市場反應冷淡 2021/12/16 騰訊研中期息 市場反應冷淡 加息 派息 科技硬件 騰訊控股（00700） 閱文集團（00772） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣