電動車利益重大 遊說集團阻轉型 國際 21:25 2021/12/23 分享： 多國陸續定下淘汰燃油車的期限，人人都說是電動車未來，可是從用家的角度出發，電動車要普及仍有很長一段路要走。最明顯的不足之處，是充電不方便，而且隨着街上行走的電動車增多，充電站增速跟不上，問題不解決，美國2030年電動車佔新車銷售5成的目標恐怕會落空。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 2021/12/22 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 英美紛收水 超寬鬆日子不再 2021/12/21 英美紛收水 超寬鬆日子不再 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 2021/12/20 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 2021/12/19 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 2021/12/16 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 你可能感興趣 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 21:17 2021/12/22 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 英美紛收水 超寬鬆日子不再 21:25 2021/12/21 英美紛收水 超寬鬆日子不再 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 22:57 2021/12/20 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 最新專欄文章 國金札記 - 英撥款保餐飲業這個聖誕不太冷？ 今日 英撥款保餐飲業這個聖誕不太冷？ 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 2021/12/22 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 國金札記 - 英美紛收水 超寬鬆時代結束 2021/12/22 英美紛收水 超寬鬆時代結束 國金札記 - 遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解 2021/12/21 遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解 國金札記 - 美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵 2021/12/20 美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵 電動車 美國民主黨 西弗吉尼亞 豐田 福特 本田 經濟 補貼 拜登 氣候暖化