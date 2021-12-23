電動車利益重大 遊說集團阻轉型

多國陸續定下淘汰燃油車的期限，人人都說是電動車未來，可是從用家的角度出發，電動車要普及仍有很長一段路要走。最明顯的不足之處，是充電不方便，而且隨着街上行走的電動車增多，充電站增速跟不上，問題不解決，美國2030年電動車佔新車銷售5成的目標恐怕會落空。

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