承接早一晚美股的升勢，中港股市周四繼續溫和上升，上證指數升0.5%，恒指則升91點或0.4%，收於23193點，由於南非和英國等專家的初步數據顯示「奧仔」導致的入院比例較之前的變種病毒低八成，黃昏後歐

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