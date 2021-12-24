聖誕鐘聲升什麽? 名家專區 02:30 2021/12/24 分享： 承接早一晚美股的升勢，中港股市周四繼續溫和上升，上證指數升0.5%，恒指則升91點或0.4%，收於23193點，由於南非和英國等專家的初步數據顯示「奧仔」導致的入院比例較之前的變種病毒低八成，黃昏後歐 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 柬埔寨疫情受控開步走! 2021/12/22 柬埔寨疫情受控開步走! 投資坐標 - 預期十厘息股票才安心! 2021/12/21 預期十厘息股票才安心! 投資坐標 - 分拆將實現 新股送給你! 2021/12/17 分拆將實現 新股送給你! 投資坐標 - 小股東顯實力後料派高息! 2021/12/15 小股東顯實力後料派高息! 投資坐標 - 只買保證高息內房股! 2021/12/14 只買保證高息內房股! 威勝控股（03393） 東岳集團（00189） 騰訊控股（00700） 美股 天德化工（00609） 理文化工（00746） 中遠海控（01919） 神威藥業（02877） 每股派息 每股盈利