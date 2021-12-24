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聖誕鐘聲升什麽?

名家專區 02:30 2021/12/24

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承接早一晚美股的升勢，中港股市周四繼續溫和上升，上證指數升0.5%，恒指則升91點或0.4%，收於23193點，由於南非和英國等專家的初步數據顯示「奧仔」導致的入院比例較之前的變種病毒低八成，黃昏後歐

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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