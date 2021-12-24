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【京東持倉解密】京東超跌反彈乏力有玄機 揭美資大戶急減倉未沽完 （第二版）

名家專區 12:36 2021/12/24

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港股平安夜半日市相對安穩，恒指高開逾180點後升幅收窄，一度倒跌不足10點即回穩，首1小時交易高低波幅不足200點。騰訊 （00700） 向股東派京東 （09618） 實股的消息昨拖累京東急瀉7%，美團 （03690） 、快手 （01024） 為首的騰訊概念股同步下跌後，今早全綫高開低走。

當中京東今早高開3%後，升幅急收窄至不足1%，收報261.2元，相對美團及快手收市倒跌約0.3%及0.4%好一點。京東急挫後反彈乏力，大戶倉位變化揭示美資股東部署大手減持，沽盤相信短綫有餘未盡，相信是關鍵所在。即使京東股價急瀉後短綫或時有超賣反彈，還是不要寄望過高。

翻查中央結算的中介持倉紀錄，發現昨日京東大跌的同時，其美股ADS存管商德銀的持倉突大減約2,300萬股。以昨日收市價259.6元計，涉資約60億元。京東昨日成交雖倍增，亦只約56億元，即使全數沽盤全來自德銀亦不足以解釋持倉急降原因。

筆者相信是京東部份美資股東，先將持倉由存管商德銀調倉至本身慣用券商、託管商，再等適當時機沽貨。如此則京東短綫沽壓相信未完，甚至有可能在聖誕、新年基金經理假期結束，重新檢視投資組合後加劇。

德銀大手減倉京東的同時，渣打及滙豐昨日大跌市中增倉最多，分別達1,500萬股及500萬股，涉資分別約39億元及13億多元。兩大銀行一方面作為本地散戶行，另一身份則為亞洲區內主要基金託管商，兩銀行京東持倉急增，相信反映散戶撈底，與基金調倉待沽兼而有之；京東持倉昨明顯增加的券商，還有......

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欄名 : 大市拆局

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