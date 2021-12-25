時代電氣向好 明年業務復甦

內地股市平安夜下跌，累及國企指數三連升後斷纜，但全周出現「陀螺」，下周有望繼續反彈迎接2022年。至於中央經濟工作會議露了口風要超前開展基礎設施投資，可以扶一扶去年盈利倒退的時代電氣（03898）一把

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