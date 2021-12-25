時代電氣向好 明年業務復甦 名家專區 2021/12/25 分享： 內地股市平安夜下跌，累及國企指數三連升後斷纜，但全周出現「陀螺」，下周有望繼續反彈迎接2022年。至於中央經濟工作會議露了口風要超前開展基礎設施投資，可以扶一扶去年盈利倒退的時代電氣（03898）一把 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【新年快上】港股中期跌勢喘定 下周再升迎2022（第三版） 2021/12/24 【新年快上】港股中期跌勢喘定 下周再升迎2022（第三版） 中字股實力談 - 中廣核新能源 雙碳谷高增長 2021/12/24 中廣核新能源 雙碳谷高增長 中字股實力談 - 港股聖誕悶住反彈 保歷加再收窄等爆（第四版） 2021/12/23 港股聖誕悶住反彈 保歷加再收窄等爆（第四版） 中字股實力談 - 粵投派高息 水資源撑住 2021/12/23 粵投派高息 水資源撑住 中字股實力談 - 【粉飾櫥窗？】港股全年跌 聖誕要粉飾（第四版） 2021/12/22 【粉飾櫥窗？】港股全年跌 聖誕要粉飾（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 越秀交通基建（01052） 時代電氣（03898） 新能源 人民幣 板塊