【星級分析師 - 第2版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份） 財金猛人追蹤 11:31 2021/12/28 分享： 任澤平最近一次線上交流，對於經濟工作會議、明年貨幣政策、財政政策、資本市場的機會都作了解讀和判斷。一桌好菜，敬請慢用。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大師解讀 最新專欄文章 【方舟拆解】女股神為什麼頻密短炒？（第四版：圖表全部上載） 2021/12/13 【方舟拆解】女股神為什麼頻密短炒？（第四版：圖表全部上載） 【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版） 2021/11/16 【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版） 【特斯拉大股東】廖凱原：賺大錢需要這種思維（第２版) 2021/11/01 【特斯拉大股東】廖凱原：賺大錢需要這種思維（第２版) 【鯨油故事】 - 質疑女股神：油價見頂面臨大跌！ 2021/10/04 質疑女股神：油價見頂面臨大跌！ 【政策拐點】任澤平倡出手逆周期政策 2021/09/02 【政策拐點】任澤平倡出手逆周期政策 股票 經濟 貨幣政策 新能源 財政政策 港股 中國