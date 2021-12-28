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【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份）

財金猛人追蹤 16:54 2021/12/28

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任澤平最近一次線上交流，對於經濟工作會議、明年貨幣政策、財政政策、資本市場的機會都作了解讀和判斷。一桌好菜，敬請慢用。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師解讀

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