【2022前瞻】家電市場回暖 國產品牌有前景（第三版） 研究報告 16:43 2021/12/28 分享： 家電市場受疫情影響，2020年上半年線下市場一度停擺，2021年開始適應新環境，依靠直播帶貨等營銷模式催谷銷量，市場份額穩步提升，2022年前景利好，投資者可留意海爾智家 （06690） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 美狠打新疆牌 中國剛柔並重應對 2021/12/25 美狠打新疆牌 中國剛柔並重應對 【名家看板塊】基金名家劉國傑 聚焦中產消費升級主題 今日 【名家看板塊】基金名家劉國傑 聚焦中產消費升級主題 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 今日 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 你可能感興趣 美狠打新疆牌 中國剛柔並重應對 01:00 2021/12/25 美狠打新疆牌 中國剛柔並重應對 【名家看板塊】基金名家劉國傑 聚焦中產消費升級主題 今日 15:12 【名家看板塊】基金名家劉國傑 聚焦中產消費升級主題 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 今日 15:13 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 最新專欄文章 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 今日 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 今日 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 【2022前瞻】券商股前景好轉 哪隻最值博？（第二版） 今日 【2022前瞻】券商股前景好轉 哪隻最值博？（第二版） 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 2021/12/24 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單（新増：招銀首選股名單） 2021/12/24 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單（新増：招銀首選股名單） 中國市場 大行報告 市場動向 家電 疫情 海爾智家（06690） 板塊 品牌 行業