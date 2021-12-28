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【2022前瞻】家電市場回暖 國產品牌有前景（第二版）

研究報告 12:50 2021/12/28

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家電市場受疫情影響，2020年上半年線下市場一度停擺，2021年開始適應新環境，依靠直播帶貨等營銷模式催谷銷量，市場份額穩步提升，2022年前景利好，投資者可留意海爾智家 （06690）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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