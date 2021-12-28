騰訊（00700）上周出乎預期決定向股東大派京東（09618）股份作中期息，刺激股價大升逾半成，支持港股力保不失。恒指全周微升0.1%，在全球主要股市中雖仍屬表現較差（表一），23000關總算失而復得

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