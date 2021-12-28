北水假期 提防波動 名家專區 2021/12/28 分享： 騰訊（00700）上周出乎預期決定向股東大派京東（09618）股份作中期息，刺激股價大升逾半成，支持港股力保不失。恒指全周微升0.1%，在全球主要股市中雖仍屬表現較差（表一），23000關總算失而復得 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中移動勢強 回A爆熱潮 2021/12/25 中移動勢強 回A爆熱潮 透視中港美 - 騰訊3厘息 或成新常態 2021/12/24 騰訊3厘息 或成新常態 透視中港美 - 小米回購外 還會派股息？ 2021/12/23 小米回購外 還會派股息？ 透視中港美 - 中概科技股 雪上恐加霜 2021/12/20 中概科技股 雪上恐加霜 透視中港美 - 全球央行收水 新舊經濟換馬 2021/12/18 全球央行收水 新舊經濟換馬 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 北水流入 港股通 港股 新冠肺炎疫情 疫情 國泰航空（00293） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690）