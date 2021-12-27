招招火上加油 里拉跌勢難止

深陷貨幣危機的土耳其，在政府的大力干預，提出為里拉存款補貼貶值損失後，令里拉跌勢暫時逆轉，由上周的逾18里拉兌1美元，回落至約10里拉水平。惟穩滙率的奇招，副作用極大，令土耳其外匯儲備急降，解燃眉之急同時，卻令外界信心更動搖。環球開始步入加息期，收水抗通脹，土耳其反而減息放水，下場值得警惕。

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