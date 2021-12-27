  • 13°C
香港時間 : 20211228日 (週二) 00:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

招招火上加油 里拉跌勢難止

國際 23:08 2021/12/27

分享：

　　深陷貨幣危機的土耳其，在政府的大力干預，提出為里拉存款補貼貶值損失後，令里拉跌勢暫時逆轉，由上周的逾18里拉兌1美元，回落至約10里拉水平。惟穩滙率的奇招，副作用極大，令土耳其外匯儲備急降，解燃眉之急同時，卻令外界信心更動搖。環球開始步入加息期，收水抗通脹，土耳其反而減息放水，下場值得警惕。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

電動車利益重大 遊說集團阻轉型
2021/12/23
電動車利益重大 遊說集團阻轉型
英美紛收水 超寬鬆日子不再
2021/12/21
英美紛收水 超寬鬆日子不再
美國加息有期 有幾快？有幾高？
2021/12/19
美國加息有期 有幾快？有幾高？
Omicron變種壓境 英國又加唔到息？
2021/12/15
Omicron變種壓境 英國又加唔到息？
防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？
2021/12/14
防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？

你可能感興趣

電動車利益重大 遊說集團阻轉型
21:25 2021/12/23
電動車利益重大 遊說集團阻轉型
英美紛收水 超寬鬆日子不再
21:25 2021/12/21
英美紛收水 超寬鬆日子不再
美國加息有期 有幾快？有幾高？
19:34 2021/12/19
美國加息有期 有幾快？有幾高？

最新專欄文章

國金札記 - 配套利益成掣肘 美電動車普及難
2021/12/24
配套利益成掣肘 美電動車普及難
電動車利益重大 遊說集團阻轉型
2021/12/23
電動車利益重大 遊說集團阻轉型
國金札記 - 英撥款保餐飲業這個聖誕不太冷？
2021/12/23
英撥款保餐飲業這個聖誕不太冷？
國金札記 - 英美紛收水 超寬鬆時代結束
2021/12/22
英美紛收水 超寬鬆時代結束
國金札記 - 遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解
2021/12/21
遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解
經濟 埃爾多安 土耳其里拉 土耳其 加息 外滙儲備 減息 新興市場 金融

下一篇文章

英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版