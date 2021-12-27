招招火上加油 里拉跌勢難止 國際 23:08 2021/12/27 分享： 深陷貨幣危機的土耳其，在政府的大力干預，提出為里拉存款補貼貶值損失後，令里拉跌勢暫時逆轉，由上周的逾18里拉兌1美元，回落至約10里拉水平。惟穩滙率的奇招，副作用極大，令土耳其外匯儲備急降，解燃眉之急同時，卻令外界信心更動搖。環球開始步入加息期，收水抗通脹，土耳其反而減息放水，下場值得警惕。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 2021/12/23 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 英美紛收水 超寬鬆日子不再 2021/12/21 英美紛收水 超寬鬆日子不再 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 2021/12/19 美國加息有期 有幾快？有幾高？ Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？ 2021/12/14 防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？ 你可能感興趣 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 21:25 2021/12/23 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 英美紛收水 超寬鬆日子不再 21:25 2021/12/21 英美紛收水 超寬鬆日子不再 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 19:34 2021/12/19 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 最新專欄文章 國金札記 - 配套利益成掣肘 美電動車普及難 2021/12/24 配套利益成掣肘 美電動車普及難 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 2021/12/23 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 國金札記 - 英撥款保餐飲業這個聖誕不太冷？ 2021/12/23 英撥款保餐飲業這個聖誕不太冷？ 國金札記 - 英美紛收水 超寬鬆時代結束 2021/12/22 英美紛收水 超寬鬆時代結束 國金札記 - 遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解 2021/12/21 遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解 經濟 埃爾多安 土耳其里拉 土耳其 加息 外滙儲備 減息 新興市場 金融