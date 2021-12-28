【CIO投資思維」 2022年環球展望　第三版

三大｢疫｣境市況：新通脹環境、中國經濟復甦與第四次工業革，將是本篇聚焦的三大投資主綫。

2021年進入尾聲，各地疫情依舊防不勝防，連帶影響經濟體運作，如美國出現史無前例的經濟刺激政策、中國經濟增長放緩等等。現在，新型變異株全球蔓延，令市況前景變得不明朗，同時增加投資不確定性。

到底這些2021年大家關注的｢疫｣境市況，於2022年會否出現新機？所謂：｢放眼乾坤，縱觀天下｣，如長綫角度揣摩投資，未來會有不少新機遇！

盡管疫情沒完沒了，但其實市場仍有些重大趨勢值得關注，有助投資部署。

全球正進入新通脹環境

疫情席捲全球，央行為刺激經濟持續｢放水｣，導致 通脹率創歷史新高，乍聽之下或許嚇人，不妨先看以下重點：

*受疫情影響，供應鏈中斷進一步推高物價

*各國推出不同的刺激性措施（如｢派錢｣），鼓勵大眾消費促進經濟

*於 2020 年 8 月，聯儲局改變立場，允許通脹率超出 2%，協助全球經濟復甦及增長

雖然這些舉措導致消費、服務、食品、租金以及能源價格上漲，卻成功扭轉全球經濟困局。

而聯儲局亦表明，通脹將持續至2022年，現時將按計劃開始｢閂水喉｣及加息。

新通脹環境下的投資前瞻

市場預期，2022年將加息2.5次，而加息將提高個人與企業的借貸及開支成本，並減慢通脹速度。

不過，由於通脹率仍高企，因此預期利率不會超越通脹率，所以實際利率仍然為負數（因為通脹導致現金貶值），使投資者繼而轉向買入風險資產，以獲得比固定收益資產更高的回報。

鑒於2022年較高通脹將持續， StashAway早已加入抗通脹性資產以保障收益。於2021年7月，我們透過投資系統 ERAA® 識別出市場即將進入新的經濟環境，例如美國經濟出現通脹性增長，而非美國地區經濟則為相反，系統為此於投資組合加入抗通脹資產（如美國必需性消費品及能源股、房地產信託基金、新興市場債券及大宗商品出口國如澳洲的股票）作對冲。

下版將會剖析中國經濟增長趨勢下的投資機遇，以及疫情逼令科技推前3年發展的影響。

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