【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽（第三版）

美股科技股納指昨聖誕假後勁彈逾1%，惟升勢未能傳導港股，藍籌科技股沽壓沉重。當中北水或為主要沽壓來源之一，而北水全日淨走資約17億元，亦為連續1個月淨流入以來首見，相信反映港股通明日（周三）暫停3.5個交易日前，有北水資金減倉管控風險。

ATMXJ為首藍籌科技股普遍高開低走，以騰訊 （00700） 及美團 （03690） 今早表現最差，分別跌逾2%及1%；小米 （01810） 收市倒升0.8%、阿里巴巴 （09988） 升0.4%，京東 （09618） 則微跌不足0.2%。

騰訊今日沽盤，相信不少來自北水投資者。北水全日淨沽約2.3億元騰訊股份，美團則減倉約0.2億元。

北水近日顯著回流，過去1個月累計淨流入已逾500億元。今日北水突然乾涸，相信並非由於投資風向逆轉，而是中港新年假期及結算日存差距，令港股通南向交向明起暫停3.5個交易日（12月31日除夕半日市），至下周二才恢復。北水長假前減倉換馬管控風險，相信只是機構投資者的指定動作。

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