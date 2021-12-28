  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (週二) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水減倉】北水半日走資7億元1個月首見 騰訊美團同捱沽（第二版）

名家專區 12:19 2021/12/28

分享：

美股科技股納指昨聖誕假後勁彈逾1%，惟升勢未能傳導港股，藍籌科技股全綫下滑。當中北水或為主要沽壓來源之一，而北水半日淨走資約6.6億元，亦為連續1個月淨流入以來首見，相信反映港股通明日（周三）暫停3.5個交易日前，有北水資金減倉管控風險。

ATMXJ為首藍籌科技股全綫高開低走，恒指高開59點後，早段一度倒跌逾120點，中午收報14點，報23209。藍籌科技股中，以騰訊 （00700） 及美團 （03690） 今早表現最差，半日分別跌2.9%及2.2%；小米 （01810） 中午無升跌、阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 倒升0.4%及0.1%。

騰訊、美團今早沽盤，相信不少來自北水投資者，而北水今早亦一直維持淨走資勢頭，半日走資近7億元，為11月底以來首見。

北水近日顯著回流，過去1個月累計淨流入已逾500億元。今日北水突然乾涸，相信並非由於投資風向逆轉，而是中港新年假期及結算日存差距，令港股通南向交向明起暫停3.5個交易日（12月31日除夕半日市），至下周二才恢復。北水長假前減倉換馬管控風險，相信只是機構投資者的指定動作。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

...

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 破底累港股風險有多大?
今日
【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 破底累港股風險有多大?
【京東持倉解密】京東超跌反彈乏力有玄機 揭美資大戶急減倉未沽完 （第二版）
2021/12/24
【京東持倉解密】京東超跌反彈乏力有玄機 揭美資大戶急減倉未沽完 （第二版）
【騰訊中期息】騰訊減持恐「拆夥」京東曾挫一成 沽空創新高沽壓恐未完（第二版）
2021/12/23
【騰訊中期息】騰訊減持恐「拆夥」京東曾挫一成 沽空創新高沽壓恐未完（第二版）
【北水攻略】港股通本月吸資480億見10個月高 北水愛股全攻略（第三版）
2021/12/22
【北水攻略】港股通本月吸資480億見10個月高 北水愛股全攻略（第三版）
【滙豐股價】聖誕鐘果然買滙豐 息差改善博上50元關 （第三版）（加入擬模股息率）
2021/12/17
【滙豐股價】聖誕鐘果然買滙豐 息差改善博上50元關 （第三版）（加入擬模股息率）
美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 港股通 恒生指數 走資 港股 吸資

上一篇文章

【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 破底累港股風險有多大?

下一篇文章

發展商年終無休推盤講求價量兼備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版