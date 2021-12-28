【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?（第二版）

中移動 （00941） 回A股市場發行人民幣份，獲內地投資者高倍數超購，並行使15%超額配售股，令集資額增至560億元，強勢成為全球今年第二大IPO。惟中移動昨最新公布，驚爆近7.6億元（人民幣，下同）棄購額創紀錄。

有投資者憂慮中移動回A首掛會否破底收場，以至拖累港股同步下挫。筆者統計A股史上五大遭股民棄新股，發現當中只有一隻首掛破底，加上中移動超購配售部份有60多億元「綠鞋」護盤，亦會首掛破底風險大減。

中移動全日反覆偏軟，收市微跌0.4%，報47.3元。

中移動昨上海證交所公布顯示，人民幣新股共有逾7.4億元棄購。以每簽1000股，涉資逾5.7萬元計，共涉約1.29萬簽。只有極少數大額認購股民獲派2簽或以上，簡單理解是逾萬股民棄購。棄購額並打破郵儲行 （01658） 兩年前紀錄創新高。

破紀錄棄購令部份內地投資者甚為不安，擔心股民棄購令首日掛牌破底風險增加。A股新股近日亦破底亦非罕見，剛於12月中回A上市的百濟神州 （06160） ，便在近2億元大額棄購情況下，首掛破底較招股價大跌16%。百濟神州A股掛牌當日，H股急瀉近8%，至今累跌約9%，亦令人擔心中移動股價對相同沽壓。

惟筆者統計，百濟神州A股為史上大棄購新股中，唯一首掛破底的一家。其餘4家分別為郵儲行（滬：601658）、中交建A股（滬：601800）、禾邁股份（滬：688032）及中國聯通（滬：600050），首掛全部較招股價上升，升幅介乎2%至30%不等。

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