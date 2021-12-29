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【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第二版）

研究報告 12:18 2021/12/29

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多間國內知名中藥廠在12月以來將產品提價，上漲幅度約為10至20%，連帶令有關股價急升，投資者可留意中國中藥 （00570）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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