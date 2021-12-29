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年底波動期 2022年從知難行易說起

財金猛人追蹤 07:12 2021/12/29

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2022年即將來臨，此時回望，不禁感嘆時間過得如此快。趁年底，筆者亦有為自己過去一年的表現埋單，年內所管理的資產淨回報大約45.8%。雖然今年投資表現未算太過亮麗，但畢竟今年與不少投資者一樣，經歷過市場上的大風大浪，又有多隻「黑天鵝」出現，故這個表現應算是有所交代吧！

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欄名 : 笑看峰雲

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