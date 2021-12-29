年底波動期 2022年從知難行易說起 財金猛人追蹤 07:12 2021/12/29 分享： 2022年即將來臨，此時回望，不禁感嘆時間過得如此快。趁年底，筆者亦有為自己過去一年的表現埋單，年內所管理的資產淨回報大約45.8%。雖然今年投資表現未算太過亮麗，但畢竟今年與不少投資者一樣，經歷過市場上的大風大浪，又有多隻「黑天鵝」出現，故這個表現應算是有所交代吧！ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 笑看峰雲 最新專欄文章 【渾水新作】年尾揾快錢 狙擊貝殼找房 2021/12/21 【渾水新作】年尾揾快錢 狙擊貝殼找房 【聖誕甜股】跨年行情心水之選 2021/12/14 【聖誕甜股】跨年行情心水之選 美股市況波動大 科技零售股超賣可分批入 2021/12/07 美股市況波動大 科技零售股超賣可分批入 【聖誕行情】美股年底有望Happy Ending 2021/11/30 【聖誕行情】美股年底有望Happy Ending 【美股追蹤】車廠 學店 跨界轉型覓生機 2021/11/23 【美股追蹤】車廠 學店 跨界轉型覓生機 市場動向 宏觀分析 美股 疫苗 中國概念股 疫情 壟斷 指數 政治 反壟斷