【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？ 研究報告 08:00 2021/12/29 分享： 在2021年1至2月，由於就地過年的政策和疫情防控要求，內地民航旅客的運輸量已恢復2019年周期的57%和45%。3月更恢復出行流量，約到2019年同期的89%。全球疫苗接種率逐漸提高，航空市場亦在疫情肆虐下努力恢復。浙商認為若國際客流復甦，機場行業估值有望修復。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽（第三版） 2021/12/28 【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽（第三版） 【2022板塊攻略】電動車產業鏈迎來高速跑道 今日 【2022板塊攻略】電動車產業鏈迎來高速跑道 【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?（第二版） 2021/12/28 【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?（第二版） 【契媽股】Cathie Wood聖誕後連環減持 套現部署2022 ？ 2021/12/28 【契媽股】Cathie Wood聖誕後連環減持 套現部署2022 ？ 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 2021/12/28 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 你可能感興趣 【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽（第三版） 19:40 2021/12/28 【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽（第三版） 【2022板塊攻略】電動車產業鏈迎來高速跑道 今日 08:25 【2022板塊攻略】電動車產業鏈迎來高速跑道 【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?（第二版） 19:16 2021/12/28 【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?（第二版） 最新專欄文章 【異動股】中藥提價潮帶動板塊急升 大摩睇好呢隻股（持續更新） 今日 【異動股】中藥提價潮帶動板塊急升 大摩睇好呢隻股（持續更新） 【2022前瞻】家電市場回暖 國產品牌有前景（第三版） 2021/12/28 【2022前瞻】家電市場回暖 國產品牌有前景（第三版） 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 2021/12/28 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 2021/12/28 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 【2022前瞻】券商股前景好轉 哪隻最值博？（第二版） 2021/12/28 【2022前瞻】券商股前景好轉 哪隻最值博？（第二版） 機場 行業 航空 經濟 疫情