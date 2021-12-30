【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第三版） 研究報告 17:58 2021/12/30 分享： 在2021年1至2月，由於就地過年的政策和疫情防控要求，內地民航旅客的運輸量已恢復2019年周期的57%和45%。3月更恢復出行流量，約到2019年同期的89%。全球疫苗接種率逐漸提高，航空市場亦在疫情肆虐下努力恢復。浙商認為若國際客流復甦，機場行業估值有望修復。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽（第三版） 2021/12/28 【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽（第三版） 【2022板塊攻略】電動車產業鏈迎來高速跑道 2021/12/29 【2022板塊攻略】電動車產業鏈迎來高速跑道 【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?（第二版） 2021/12/28 【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?（第二版） 【契媽股】Cathie Wood聖誕後連環減持 套現部署2022 ？ 2021/12/28 【契媽股】Cathie Wood聖誕後連環減持 套現部署2022 ？ 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 2021/12/29 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 你可能感興趣 【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽（第三版） 19:40 2021/12/28 【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽（第三版） 【2022板塊攻略】電動車產業鏈迎來高速跑道 20:39 2021/12/29 【2022板塊攻略】電動車產業鏈迎來高速跑道 【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?（第二版） 19:16 2021/12/28 【中移動回A】中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?（第二版） 最新專欄文章 【2022前瞻】恒指成分股抵唔抵買？（附高股息港股一覽表） 今日 【2022前瞻】恒指成分股抵唔抵買？（附高股息港股一覽表） 【新能源車】快充技術落地 國產電動車企業前景利好（第三版） 今日 【新能源車】快充技術落地 國產電動車企業前景利好（第三版） 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 今日 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 【2022年跑出】黑馬股需要兩個條件！（附股票推介） 今日 【2022年跑出】黑馬股需要兩個條件！（附股票推介） 【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版） 2021/12/29 【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版） 機場 行業 航空 經濟 疫情