【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第二版）

在2021年1至2月，由於就地過年的政策和疫情防控要求，內地民航旅客的運輸量已恢復2019年周期的57%和45%。3月更恢復出行流量，約到2019年同期的89%。全球疫苗接種率逐漸提高，航空市場亦在疫情肆虐下努力恢復。浙商認為若國際客流復甦，機場行業估值有望修復。

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