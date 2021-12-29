聯塑趁低買政策有鬆動 名家專區 2021/12/29 分享： 港股踏入2021年最後直路，不少股份有望被粉飾一番，而中國聯塑（02128）股價過去兩個月在11元水平築底，加上估值在一眾建材股中最低，但盈利卻會有雙位數增長，加上政策傾斜和鬆動，有助估值被重估。 中國 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【年尾例升】港股年尾直路 好友贏多輸少（第四版） 2021/12/28 【年尾例升】港股年尾直路 好友贏多輸少（第四版） 中字股實力談 - 時代電氣向好 明年業務復甦 2021/12/25 時代電氣向好 明年業務復甦 中字股實力談 - 【新年快上】港股中期跌勢喘定 下周再升迎2022（第三版） 2021/12/24 【新年快上】港股中期跌勢喘定 下周再升迎2022（第三版） 中字股實力談 - 中廣核新能源 雙碳谷高增長 2021/12/24 中廣核新能源 雙碳谷高增長 中字股實力談 - 港股聖誕悶住反彈 保歷加再收窄等爆（第四版） 2021/12/23 港股聖誕悶住反彈 保歷加再收窄等爆（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 基建 中國聯塑（02128） 人民幣 板塊