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聯塑趁低買政策有鬆動

名家專區 2021/12/29

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港股踏入2021年最後直路，不少股份有望被粉飾一番，而中國聯塑（02128）股價過去兩個月在11元水平築底，加上估值在一眾建材股中最低，但盈利卻會有雙位數增長，加上政策傾斜和鬆動，有助估值被重估。

中國

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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