年關科網企業又現裁員潮 2022就業形勢更嚴峻 中國 09:00 2021/12/29 分享： 臨近年關，內地互聯網行業頻傳裁員消息，行業內人心惶惶。細數2021年全年內地多個行業都處於風雨飄搖，「雙減」後的教培行業、財困危機的房地產業以及年末現裁員潮的互聯網行業。北京大學教授盧鋒直指，2022年就業形勢不容樂觀。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析 2021/12/05 內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析 中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀 2021/12/10 中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀 防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業 2021/12/17 防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業 就業壓力大 內地碩士研究生申請人數激增80萬 2021/12/24 就業壓力大 內地碩士研究生申請人數激增80萬 你可能感興趣 內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析 20:38 2021/12/05 內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析 中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀 21:52 2021/12/10 中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀 防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業 16:06 2021/12/17 防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業 就業 大學 字節跳動 疫情 減稅 壟斷 經濟 GDP 阿里巴巴 騰訊