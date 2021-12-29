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年關科網企業又現裁員潮  2022就業形勢更嚴峻

中國 09:00 2021/12/29

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臨近年關，內地互聯網行業頻傳裁員消息，行業內人心惶惶。細數2021年全年內地多個行業都處於風雨飄搖，「雙減」後的教培行業、財困危機的房地產業以及年末現裁員潮的互聯網行業。北京大學教授盧鋒直指，2022年就業形勢不容樂觀。

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