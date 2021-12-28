美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 國際 21:47 2021/12/28 分享： Omircon變種新冠病毒肆虐全球，多國無疑已爆發新一輪新冠肺炎疫情。國際航班被視為今次新變種病毒迅速蔓延的核心原因，故全球要求加強機組人員或乘客檢疫隔離等限制的呼聲大增。這兩年飽受疫情摧殘的航空業，似乎面臨再一次的嚴峻考驗，以至再次瀕臨存亡邊緣。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 招招火上加油 里拉跌勢難止 2021/12/27 招招火上加油 里拉跌勢難止 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 2021/12/23 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 2021/12/22 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 英美紛收水 超寬鬆日子不再 2021/12/21 英美紛收水 超寬鬆日子不再 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 2021/12/20 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 你可能感興趣 招招火上加油 里拉跌勢難止 23:08 2021/12/27 招招火上加油 里拉跌勢難止 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 21:25 2021/12/23 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 21:17 2021/12/22 英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 最新專欄文章 國金札記 - 土國出手撑里拉 減息放水要警惕 今日 土國出手撑里拉 減息放水要警惕 招招火上加油 里拉跌勢難止 2021/12/27 招招火上加油 里拉跌勢難止 國金札記 - 配套利益成掣肘 美電動車普及難 2021/12/24 配套利益成掣肘 美電動車普及難 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 2021/12/23 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 國金札記 - 英撥款保餐飲業這個聖誕不太冷？ 2021/12/23 英撥款保餐飲業這個聖誕不太冷？ 美股 疫情 航空業 運輸 航空 疫苗