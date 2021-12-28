美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流

Omircon變種新冠病毒肆虐全球，多國無疑已爆發新一輪新冠肺炎疫情。國際航班被視為今次新變種病毒迅速蔓延的核心原因，故全球要求加強機組人員或乘客檢疫隔離等限制的呼聲大增。這兩年飽受疫情摧殘的航空業，似乎面臨再一次的嚴峻考驗，以至再次瀕臨存亡邊緣。

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