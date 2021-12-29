保銀張智威：A股2022年跑贏美股 名家專區 2021/12/29 分享： 過去的一個月全球發生了一些重大事件，對金融市場造成衝擊。首先是新變種病毒的出現，奧米克戎病毒的傳播性很高，在短短的幾周里已經使得日本和以色列等國家重新回到了不允許外國人進入的狀態，這一病毒使得全球經濟 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 張智威 保銀資本管理公司首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 2021/12/24 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 2021/12/24 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 光銀林樵基：2022年八大投資主題 2021/12/24 光銀林樵基：2022年八大投資主題 專訪 - 滙豐何偉華：聚焦政策推動主題 2021/12/23 滙豐何偉華：聚焦政策推動主題 宏利投資管理：明年四個風險 2021/12/22 宏利投資管理：明年四個風險 中國 經濟 港股 美股 A股 通脹 貨幣政策 GDP PMI 降準