保銀張智威：A股2022年跑贏美股

過去的一個月全球發生了一些重大事件，對金融市場造成衝擊。首先是新變種病毒的出現，奧米克戎病毒的傳播性很高，在短短的幾周里已經使得日本和以色列等國家重新回到了不允許外國人進入的狀態，這一病毒使得全球經濟

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