【京東股價】京東美資股東聖誕假後急沽 加碼回購支持有限（第三版）

騰訊（00700）向股東派發總值逾千億京東（09618）股份作中期息，對京東股價壓力揮之不去。美資股東聖誕假後再加緊沽貨，京東今日跟隨美股ADS隔夜跌勢，再跌逾2%，即使京東即時決定回購股份加碼億元，仍未能發揮穩定作用。

京東趕在今早開市前公布，董事局授權擴大現有20億美元回購計劃至30億美元，並延長至2024年3月中。公司本有足夠彈藥短綫護盤，無奈管理層亦深知正在打持久戰，除非股價短綫進一步大幅急瀉，否則不會於現階段輕言動用大量資金護盤，鉅額回購暫可能只是望梅止渴。

京東今早輕微低開1%後，尾市跌幅擴大至近3%，低見254.6元。京東收報255.2元，仍跌2.2%。惟成交金額不多，全日成交約22億元。京東鉅額回購資金在手，理應可輕易穩定股價，甚至掃高股價不跌反升。

惟值得注意的是，騰訊向股東派發4.7億股，總值約1,200億元京東實股的日期為2022年3月底，距今仍有約60個交易日要捱價。在明年3月底騰訊股東獲派京東股份出籠，預計沽盤洪峰湧現前，京東現階段斥鉅資護盤勝算亦確實不大。

另由京東中央結算的持倉變化亦清楚可見，在騰訊派股消息公布後，美資股東有加緊部署減倉迹象。京東美股ADS存管商德銀，過去3個交易日大手減倉逾4,700萬股，總值約逾120億元。德銀減倉總值較期間京東總成交還要多，減倉並非在市場直接沽貨，而是調倉至美股股東慣用的券商或基金託管商另謀後動。

期間增倉最多的中介機構，分別是......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

...