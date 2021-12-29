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【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 支持位下移哪水平?

名家專區 12:24 2021/12/29

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美國科技股納指昨晚高位稍回，本港藍籌科技股今早全綫下滑，ATMXJ同跌約2%或以上，拖累恒指中午跌逾200點，險守23000關。當中阿里巴巴（09988）半日跌近3%，在重磅藍籌科技股中表現最差。

阿里今早低見110.1元，再試約110元「鐵底」，中午收報110.5元，跌2.6%。阿里上次於12月6日低見109.5元，短暫試穿110元關即成功築底，翌日急彈高見126.5元，低位計反彈逾一成半。惟經過去10多個交易日反覆回落，今次如再破底，支持位恐進一步下移。

上次成功撈底經驗記憶猶新，阿里中午收市前股價再迫110元關，即引來近千散戶買盤在110元買入價湧現，合共輪候買入近100萬股，涉資約1.1億元。相對阿里半日成交不足12億元，或能提供短暫支持。

圖表上看，按2020年10月高位約307元量度的大型下降軌，12月初的下降軌底部落在約110元，形成當時鐵底。若阿里股價淡市中再破底，按最近下降軌延伸量度，底部已下移至約100元大關。

再看阿里美股ADS表現，12月初即市低見108.7美元，再創3年多新低。按1美股換港股計，折合約106元。阿里若失110關，在此水平或有初步支持。

阿里關聯公司螞蟻集團旗下「相互寶」昨日宣布，互助計劃將於下月底停止運作。市場對螞蟻集團業務整頓雖早有預期，惟淡市中仍成阿里股價再度試底的借口。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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欄名 : 大市拆局

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