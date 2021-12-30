【2022前瞻】恒指成分股抵唔抵買？（附高股息港股一覽表） 研究報告 18:02 2021/12/30 分享： 2021年港股整體維持震蕩，眾券商紛紛刊出2022年策略報告，為大家指路明燈。回顧反壟斷政策對港股科技板塊的影響，以及綫下港股特色消費板塊，如博彩、餐飲及啤酒等板塊等受疫情影響。距離2022年尚餘一日，光大證券表示將重點把握港股價值回歸的投資機會，而本篇將聚焦2022年重點配置方向，包括高股息板塊、科技板塊及消費板塊。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第三版） 今日 【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第三版） 【新能源車】快充技術落地 國產電動車企業前景利好（第三版） 今日 【新能源車】快充技術落地 國產電動車企業前景利好（第三版） 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 今日 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 【2022年跑出】黑馬股需要兩個條件！（附股票推介） 今日 【2022年跑出】黑馬股需要兩個條件！（附股票推介） 【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版） 2021/12/29 【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版） 經濟 港股 市盈率 板塊 行業