【2022前瞻】港股高股息板塊股息率達歷史新高？（附高股息港股一覽表）（第二版）

2021年港股整體維持震蕩，眾券商紛紛刊出2022年策略報告，為大家指路明燈。回顧反壟斷政策對港股科技板塊的影響，以及綫下港股特色消費板塊，如博彩、餐飲及啤酒等板塊等受疫情影響。距離2022年尚餘一日，光大證券表示將重點把握港股價值回歸的投資機會，而本篇將聚焦2022年重點配置方向，包括高股息板塊、科技板塊及消費板塊。

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