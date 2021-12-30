【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 研究報告 19:52 2021/12/30 分享： 2021年港股整體維持震蕩，眾券商紛紛刊出2022年策略報告，為大家指路明燈。回顧反壟斷政策對港股科技板塊的影響，以及綫下港股特色消費板塊，如博彩、餐飲及啤酒等板塊等受疫情影響。距離2022年尚餘一日，光大證券表示將重點把握港股價值回歸的投資機會，而本篇將聚焦2022年重點配置方向，包括高股息板塊、科技板塊及消費板塊。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介） 今日 【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介） 【揀新能源車】充電時間 續航力造就國產贏家（第三版） 今日 【揀新能源車】充電時間 續航力造就國產贏家（第三版） 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 今日 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第三版） 今日 【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第三版） 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 今日 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 宏觀分析 市場動向 大行報告 阿里巴巴－SW（09988） 股票 ETF 補貼 派息 恒生指數 經濟