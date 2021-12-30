【揀新能源車】充電時間 續航力造就國產贏家（第三版） 研究報告 19:59 2021/12/30 分享： 新能源汽車技術發展迅速，產品由混能車慢慢過渡至純電能車，近年快充技術大規模落地，料新能源車市場份額會繼續走高，投資者可留意小鵬汽車－W （09868） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 券商有路捉 研究報告 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 下站支持百元關（第三版） 今日 【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 下站支持百元關（第三版） 【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？（第二版） 今日 【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？（第二版） 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 今日 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 你可能感興趣 【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 下站支持百元關（第三版） 今日 15:33 【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 下站支持百元關（第三版） 【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？（第二版） 今日 11:32 【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？（第二版） 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 今日 19:52 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 最新專欄文章 【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介） 今日 【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介） 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 今日 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 今日 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第三版） 今日 【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第三版） 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 今日 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 中國市場 新能源 大行報告 市場動向 碳中和 汽車 電動車 奧迪 保時捷 中國