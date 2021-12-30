  • 16°C
香港時間 : 20211230日 (週四) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新能源車】快充技術大規模落地 國產品牌前景好（持續更新）

研究報告 08:10 2021/12/30

分享：

新能源汽車技術發展迅速，產品亦由混能車慢慢過渡至純電能車，近年新的快充技術於開始大規模落地，料新能源車市場份額會繼續走高，投資者可留意小鵬汽車－W （09868）

...

撰文 : 券商有路捉 研究報告

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 支持位下移哪水平？（第二版）
2021/12/29
【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 支持位下移哪水平？（第二版）
【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？
2021/12/29
【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？
【2022前瞻】港股高股息板塊 股息率達歷史新高？
今日
【2022前瞻】港股高股息板塊 股息率達歷史新高？

你可能感興趣

【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 支持位下移哪水平？（第二版）
20:37 2021/12/29
【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 支持位下移哪水平？（第二版）
【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？
20:37 2021/12/29
【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？
【2022前瞻】港股高股息板塊 股息率達歷史新高？
今日 08:10
【2022前瞻】港股高股息板塊 股息率達歷史新高？

最新專欄文章

【2022前瞻】港股高股息板塊 股息率達歷史新高？
今日
【2022前瞻】港股高股息板塊 股息率達歷史新高？
【2022年尋寶】黑馬股需要兩個條件！（附股票推介）
今日
【2022年尋寶】黑馬股需要兩個條件！（附股票推介）
【特別股息】騰訊以外 還有6隻股票豪派特別息 半年股息率最高5.2厘（附表）
今日
【特別股息】騰訊以外 還有6隻股票豪派特別息 半年股息率最高5.2厘（附表）
【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版）
2021/12/29
【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版）
【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新）
2021/12/29
【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新）
中國市場 新能源 大行報告 市場動向 碳中和 汽車 電動車 奧迪 保時捷 中國

下一篇文章

【2022前瞻】港股高股息板塊 股息率達歷史新高？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版