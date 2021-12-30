【新能源車】快充技術落地 國產電動車企業前景利好（第三版） 研究報告 16:00 2021/12/30 分享： 新能源汽車技術發展迅速，產品由混能車慢慢過渡至純電能車，近年快充技術大規模落地，料新能源車市場份額會繼續走高，投資者可留意小鵬汽車－W （09868） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 券商有路捉 研究報告 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 下站支持百元關（第三版） 今日 【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 下站支持百元關（第三版） 【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？（第二版） 今日 【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？（第二版） 【2022前瞻】港股高股息板塊股息率達歷史新高？（附高股息港股一覽表） 今日 【2022前瞻】港股高股息板塊股息率達歷史新高？（附高股息港股一覽表） 你可能感興趣 【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 下站支持百元關（第三版） 今日 15:33 【阿里巴巴股價】阿里再試110「鐵底」 下站支持百元關（第三版） 【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？（第二版） 今日 11:32 【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？（第二版） 【2022前瞻】港股高股息板塊股息率達歷史新高？（附高股息港股一覽表） 今日 15:41 【2022前瞻】港股高股息板塊股息率達歷史新高？（附高股息港股一覽表） 最新專欄文章 【2022年跑出】黑馬股需要兩個條件！（附股票推介） 今日 【2022年跑出】黑馬股需要兩個條件！（附股票推介） 【2022前瞻】港股高股息板塊股息率達歷史新高？（附高股息港股一覽表） 今日 【2022前瞻】港股高股息板塊股息率達歷史新高？（附高股息港股一覽表） 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表） 今日 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表） 【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版） 2021/12/29 【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版） 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 2021/12/29 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 中國市場 新能源 大行報告 市場動向 碳中和 汽車 電動車 奧迪 保時捷 中國