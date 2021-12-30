【2022年跑出】黑馬股需要兩個條件！（附股票推介） 研究報告 16:05 2021/12/30 分享： 過去一年，家用電器全行業超額收益排名倒數第二，處於估值底部。主要是家電企業普遍受到海運費持續上漲，美元及歐元兌人民幣滙率維持低位，以及原材料價格的影響，盈利能力受到制約的原因，隨着疫情漸恢復，太平洋證券看好優質成長板塊以及行業龍頭確定性投資機會。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【2022前瞻】港股高股息板塊股息率達歷史新高？（附高股息港股一覽表） 今日 【2022前瞻】港股高股息板塊股息率達歷史新高？（附高股息港股一覽表） 【新能源車】快充技術落地 國產電動車企業前景利好（第三版） 今日 【新能源車】快充技術落地 國產電動車企業前景利好（第三版） 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表） 今日 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表） 【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版） 2021/12/29 【投資加價潮】中藥加價潮 大摩有心水（第三版） 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 2021/12/29 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 海爾智家（06690） 疫情 產品 食品 人民幣 指數 板塊 家電 滬深300指數