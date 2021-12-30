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【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介）

研究報告 19:47 2021/12/30

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過去一年，家用電器全行業超額收益排名倒數第二，處於估值底部。主要是家電企業普遍受到海運費持續上漲，美元及歐元兌人民幣滙率維持低位，以及原材料價格的影響，盈利能力受到制約的原因，隨着疫情漸恢復，太平洋證券看好優質成長板塊以及行業龍頭確定性投資機會。

...

欄名 : 券商有路捉

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