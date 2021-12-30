【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介） 研究報告 19:47 2021/12/30 分享： 過去一年，家用電器全行業超額收益排名倒數第二，處於估值底部。主要是家電企業普遍受到海運費持續上漲，美元及歐元兌人民幣滙率維持低位，以及原材料價格的影響，盈利能力受到制約的原因，隨着疫情漸恢復，太平洋證券看好優質成長板塊以及行業龍頭確定性投資機會。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【揀新能源車】充電時間 續航力造就國產贏家（第三版） 今日 【揀新能源車】充電時間 續航力造就國產贏家（第三版） 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 今日 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 今日 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第三版） 今日 【2022前瞻】航空市場若回暖 機場行業有望修復？（第三版） 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 今日 【濠派特別息】騰訊外 還有6股 半年股息最高有5.2厘（附表）（第二版） 海爾智家（06690） 疫情 產品 食品 人民幣 指數 板塊 家電 滬深300指數