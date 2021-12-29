約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？

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國際 21:13 2021/12/29

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英國的新冠肺炎疫情持續惡化，威爾士、蘇格蘭及北愛爾蘭3地先後於聖誕期間收緊防疫措施，唯獨過往一直作為英國抗疫先鋒的英格蘭，至今未有進一步行動。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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