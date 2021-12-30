劉國傑︰留意三大長期主題 名家專區 2021/12/30 分享： 港股今年表現跑輸環球主要市場，2月突破31000點水平後，隨即受多項負面因素影響而下跌，在下半年起，港股跌勢加速，在上周更曾低見22600點水平。對於後市，被稱為「長勝將軍」的，首源投資旗下首域盈信資 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 2021/12/29 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 2021/12/24 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 2021/12/24 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 光銀林樵基：2022年八大投資主題 2021/12/24 光銀林樵基：2022年八大投資主題 專訪 - 滙豐何偉華：聚焦政策推動主題 2021/12/23 滙豐何偉華：聚焦政策推動主題 疫情 中國 美國 港股 A股 科技行業 5G 電動車 地緣政治 碳中和