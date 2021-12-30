劉國傑︰留意三大長期主題

港股今年表現跑輸環球主要市場，2月突破31000點水平後，隨即受多項負面因素影響而下跌，在下半年起，港股跌勢加速，在上周更曾低見22600點水平。對於後市，被稱為「長勝將軍」的，首源投資旗下首域盈信資

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