「瞇瞇眼」辱華爭議延燒 商業品牌需學習如何避雷 中國 09:00 2021/12/30 分享： 繼早前陳漫拍攝的DIOR宣傳照被指刻意迎合西方審美，陷入辱華風波之後，近日國產零食品牌「三只松鼠」廣告模特的妝容被指「瞇瞇眼」，再掀辱華爭議。隨後德國汽車品牌平治（Mercedes-Benz）的宣傳視頻亦被指模特是「瞇瞇眼」，被網民認為是「頂風作案」、刻意為之。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華 2021/11/17 《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華 內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華 2021/12/26 內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華 三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感 2021/12/29 三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感 平治廣告也出事 一文盤點哪些品牌因「瞇瞇眼」被指辱華（多圖） 2021/12/29 平治廣告也出事 一文盤點哪些品牌因「瞇瞇眼」被指辱華（多圖） 你可能感興趣 《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華 14:07 2021/11/17 《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華 內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華 16:03 2021/12/26 內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華 三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感 12:06 2021/12/29 三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感 H＆M Dior 汽車 Nike Adidas 平治 廣告 電影 環球時報 人民日報