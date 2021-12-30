「瞇瞇眼」辱華爭議延燒 商業品牌需學習如何避雷

繼早前陳漫拍攝的DIOR宣傳照被指刻意迎合西方審美，陷入辱華風波之後，近日國產零食品牌「三只松鼠」廣告模特的妝容被指「瞇瞇眼」，再掀辱華爭議。隨後德國汽車品牌平治（Mercedes-Benz）的宣傳視頻亦被指模特是「瞇瞇眼」，被網民認為是「頂風作案」、刻意為之。

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