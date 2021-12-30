  • 17°C
香港時間 : 20211230日 (週四) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「瞇瞇眼」辱華爭議延燒 商業品牌需學習如何避雷

中國 09:00 2021/12/30

分享：

繼早前陳漫拍攝的DIOR宣傳照被指刻意迎合西方審美，陷入辱華風波之後，近日國產零食品牌「三只松鼠」廣告模特的妝容被指「瞇瞇眼」，再掀辱華爭議。隨後德國汽車品牌平治（Mercedes-Benz）的宣傳視頻亦被指模特是「瞇瞇眼」，被網民認為是「頂風作案」、刻意為之。

...

相關文章

《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
2021/11/17
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華
2021/12/26
內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
2021/12/29
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
平治廣告也出事 一文盤點哪些品牌因「瞇瞇眼」被指辱華（多圖）
2021/12/29
平治廣告也出事 一文盤點哪些品牌因「瞇瞇眼」被指辱華（多圖）

你可能感興趣

《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
14:07 2021/11/17
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華
16:03 2021/12/26
內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
12:06 2021/12/29
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
H＆M Dior 汽車 Nike Adidas 平治 廣告 電影 環球時報 人民日報

下一篇文章

約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版