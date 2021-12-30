【資金流向】大戶熱炒港股ETF 跨年行情看高一綫？（第二版）

藍籌科技股今早普遍回穩，支持港股今早反彈逾百點，恒指年結前續企穩23000關。反彈市恒生國指ETF （02828） 及盈富基金 （02800） ，兩大港股ETF罕見高踞活躍成交榜首兩位，令人注視是否資金偷步流入港股抄底，部署跨年行情的先頭部隊。

大型環球基金決定增持個別股市時，每多先買入市場股指ETF以建倉，再按研究團體分析換入個別股份。港股現估值處近年低位，年結前若有聰明錢流入本亦值得憧憬。惟今日適逢12月期指及國期結算日，不排除有指數相關套戥盤買賣ETF套戥差價，還要待未來一、兩日才能看清資金流向是否配合。

先看港股成交榜今早的罕見現象。恒生國指ETF及盈富基金同以近22億元大額成交，超越股王騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 等重磅藍籌科技股。

按過去經驗看，每當港股ETF成交及資金流入急增，多為外資流向抄底，港股趨勢上升的訊號。惟今日情況可能有點特殊，還要看到資金流入的具體數字，才能引證資金偷步入市的假設。

首先是今日為12月期指、國期結算日，部份期貨合約今日最後轉倉或平倉，令期指、國貨高低水波動較大，造就指數套戥交易的機會。港股ETF交易豁免印花稅，近年獲交易員用作指數套戥工具日增，或為造就今早兩大港股ETF交投大增的原因。

其次是港股現處聖誕、新年長假之間的淡靜市況，不單港股通暫停交易北水缺席，大多基金經理亦已放假，至令大市交投更趨淡靜。騰訊、阿里及美團 （03690） 等重磅藍籌交投疏落，變相提高港股ETF的交投佔比及排名。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

...