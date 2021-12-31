【商湯股價】商湯街貨兩日轉手逾一次 中資包底貨源全歸邊（第三版）

AI第一股商湯 （00020） 在美國禁投制裁陰影下捲土重來招股上市，上市驚喜源源不絶。昨日首掛力保不失升7%後，貨源進一步歸邊後今日發力炒上，今早股價最多勁升逾三成。

商湯今早股價輕微高開逾2%，股價即拾級而上，暫高見5.46元，大升32%；相對招股價3.85元，累積升幅約42%。更值得注意的是，商湯昨錄3.3億股大成交後，截至上午11時，今早成交已逾2億股，相對新股「街貨」約4.7億股，首日轉手率己達1.1倍。有理由相信貨源已大致歸邊。商湯IPO獲各路中資奮身包底，現時相信是爭取回報時候了。

商湯掛牌翌日股價飛升，街貨稀少相信是關鍵。商湯叫停後重新招股，基石投資者變陣增至9名，合共斥資逾5.1億美元認購，以下限定價3.85元計，合共認購約10.3億新股。相對商湯全球發售15億股計，扣除設6個月禁售期的基石股東持股外，街貨流通量只有4.7億股。若再扣減部份與商湯現有股東關連的投資者，估計不會即時在二手市場獲利，街貨更為疏落。

商湯公開發售認購反應相對冷淡，只接獲約3.6萬名投資者人飛認購，認購倍數不足5.2倍，凍資約31億元計。相對之下，不足1.5個交易日，商湯成交額已逾24億元，股民熱情可算是急升温。

這大概反應在美國禁投令下，雖有不少散戶投資者預期中資買盤可撐住商湯股價，但對缺乏美資及部份大型國際基金參與仍持觀望態度。至昨日首掛後見股價......

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