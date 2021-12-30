【商湯股價】商湯街貨半日炒半轉 散戶冷轉熱短綫未炒完

AI第一股商湯（00020）在美國禁投制裁陰影下捲土重來招股上市，首掛帶來驚喜，不單力保3.85元招股價不失，股價更一度大升逾兩成，引來一眾散戶投資者蜂湧跟炒。

商湯今早高見4.74元，較招股價大升23%，中午收報4.29元，仍升11%。更值得注意的是，商湯半日成交近10億元，成交股數逾2.3億股，相對新股「街貨」約4.7億股，半日已熱炒「半轉」，與招股反應相對冷淡，形成強烈相比。商湯掛牌後企穩招股價炒上鑊氣正濃，短綫炒風料未完。

商湯首掛股價表現未如昨日暗盤平台交投般破底，街貨稀少相信是關鍵。商湯叫停後重新招股，基石投資者變陣增至9名，合共斥資逾5.1億美元認購，以下限定價3.85元計，合共認購約10.3億新股。相對商湯全球發售15億股計，扣除設6個月禁售期的基石股東持股外，街貨流通量只有4.7億股。若再扣減部份與商湯現有股東關連的投資者，估計不會即時在二手市場獲利，街貨更為疏落。

商湯公開發售認購反應相對冷淡，只接獲約3.6萬名投資者人飛認購，認購倍數不足5.2倍，凍資約31億元計。相對之下，今早首掛半日成交已近1.8萬宗，成交金額近10億元計，股民熱情可算是急升温。

這大概反應在美國禁投令下，雖有不少散戶投資者預期中資買盤可撐住商湯股價，但對缺乏美資及部份大型國際基金參與仍持觀望態度。至今早首掛....

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