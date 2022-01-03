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【2022前瞻】盤點高增長行業 巧避兩大陷阱

研究報告 12:25 2022/01/03

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今日大除夕，即將迎接2022年之際，大家投資部署偏向哪個行業板塊呢？天風證券建議關注增速高，且降幅小的行業，當中光伏及儲能設備包括在內，而本篇將聚焦新能源行業。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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