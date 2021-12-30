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瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高

國際 21:30 2021/12/30

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美國聯儲局在12月議息會明確宣布加快收水，利率點陣圖顯示，大部分官員估計明年將加息3次，儲局放出如此明確信息，除了顯示遏抑通脹決心，亦反映對美國經濟有信心。確實，Mastercard日前發布的零售銷售數字，反映經濟相當健康，

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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