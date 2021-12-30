瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 國際 21:30 2021/12/30 分享： 美國聯儲局在12月議息會明確宣布加快收水，利率點陣圖顯示，大部分官員估計明年將加息3次，儲局放出如此明確信息，除了顯示遏抑通脹決心，亦反映對美國經濟有信心。確實，Mastercard日前發布的零售銷售數字，反映經濟相當健康， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 2021/12/29 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 2021/12/28 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 招招火上加油 里拉跌勢難止 2021/12/27 招招火上加油 里拉跌勢難止 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 2021/12/23 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責 2021/12/24 英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責 你可能感興趣 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 21:13 2021/12/29 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 21:47 2021/12/28 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 招招火上加油 里拉跌勢難止 23:08 2021/12/27 招招火上加油 里拉跌勢難止 最新專欄文章 國金札記 - 憂Plan C難得民心 約翰遜猶豫按兵 今日 憂Plan C難得民心 約翰遜猶豫按兵 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 2021/12/29 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 國金札記 - Omicron肆虐 航空業再遇冷 2021/12/29 Omicron肆虐 航空業再遇冷 國金札記 - 土國出手撑里拉 減息放水要警惕 2021/12/28 土國出手撑里拉 減息放水要警惕 國金札記 - 配套利益成掣肘 美電動車普及難 2021/12/24 配套利益成掣肘 美電動車普及難 經濟 Home Depot 美國聯儲局 美國 通脹