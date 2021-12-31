中信劉建民：股市商品備受關注

回顧2021年的市場焦點，包括美國總統拜登上台，中美關係出現新局面；新冠病毒疫苗陸續面世，但是病毒不斷變種；大宗商品行情火熱，加劇通貨膨脹壓力，令市場關注各國央行加息的動態，債券市場調整亦都成為投資者

...