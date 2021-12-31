  • 18°C
香港時間 : 20211231日 (週五) 02:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中信劉建民：股市商品備受關注

名家專區 2021/12/31

分享：

回顧2021年的市場焦點，包括美國總統拜登上台，中美關係出現新局面；新冠病毒疫苗陸續面世，但是病毒不斷變種；大宗商品行情火熱，加劇通貨膨脹壓力，令市場關注各國央行加息的動態，債券市場調整亦都成為投資者

...

撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

專訪 - 劉國傑︰留意三大長期主題
2021/12/30
劉國傑︰留意三大長期主題
保銀張智威：A股2022年跑贏美股
2021/12/29
保銀張智威：A股2022年跑贏美股
【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單）
2021/12/24
【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單）
【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單）
2021/12/24
【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單）
光銀林樵基：2022年八大投資主題
2021/12/24
光銀林樵基：2022年八大投資主題
疫情 中國 經濟 美國 美股 銀行 中美關係 A股 就業 通脹

上一篇文章

商湯力保不失 港融資韌力強

下一篇文章

洛陽玻璃 目標18.2元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版