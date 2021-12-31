中信劉建民：股市商品備受關注 名家專區 2021/12/31 分享： 回顧2021年的市場焦點，包括美國總統拜登上台，中美關係出現新局面；新冠病毒疫苗陸續面世，但是病毒不斷變種；大宗商品行情火熱，加劇通貨膨脹壓力，令市場關注各國央行加息的動態，債券市場調整亦都成為投資者 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 劉國傑︰留意三大長期主題 2021/12/30 劉國傑︰留意三大長期主題 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 2021/12/29 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 2021/12/24 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 2021/12/24 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 光銀林樵基：2022年八大投資主題 2021/12/24 光銀林樵基：2022年八大投資主題 疫情 中國 經濟 美國 美股 銀行 中美關係 A股 就業 通脹