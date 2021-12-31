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單位面積設下限=可以「住大啲」?

名家專區 12:56 2021/12/31

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政府引入單位面積下限，希望港人「住大啲」，惟私樓樓價高企問題一日未決定，硬性加入單位面積下限，最終是改善市民居住環境，還是「好心做壞事」，導致買家離「上車夢」更加遙遠？

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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