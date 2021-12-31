單位面積設下限=可以「住大啲」? 名家專區 12:56 2021/12/31 分享： 政府引入單位面積下限，希望港人「住大啲」，惟私樓樓價高企問題一日未決定，硬性加入單位面積下限，最終是改善市民居住環境，還是「好心做壞事」，導致買家離「上車夢」更加遙遠？ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 納米樓有承接 又係北都概念 2021/11/23 納米樓有承接 又係北都概念 納米樓未到窮途末路 2021/12/03 納米樓未到窮途末路 土地供應主導權 港府繼續弱化 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 土地供應 口水戰持續 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 你可能感興趣 納米樓有承接 又係北都概念 01:00 2021/11/23 納米樓有承接 又係北都概念 納米樓未到窮途末路 16:02 2021/12/03 納米樓未到窮途末路 土地供應主導權 港府繼續弱化 03:00 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 最新專欄文章 專家樓論 - 資助出售房屋量 2022回復常態 今日 資助出售房屋量 2022回復常態 專家樓論 - 邊個屋苑跑贏？ 2021/12/30 邊個屋苑跑贏？ 專家樓論 - 新界西樓價 跑贏市區樓 2021/12/29 新界西樓價 跑贏市區樓 發展商年終無休推盤講求價量兼備 2021/12/28 發展商年終無休推盤講求價量兼備 專家樓論 - 加息歲月 2021/12/28 加息歲月 樓價 發展局 納米樓 屯門 黃偉綸 土地供應