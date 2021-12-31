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恒指10大最強股買得過？

名家專區 2021/12/31

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恒指昨日期結，繼續窄幅上落，沒有大波動，最終收報23112點，升25點，成交691億元。如無意外應貼近今年低位收爐，至於恒生科技股指數再刷新低。

李寧升幅居冠 體育股續尋寶

今日想跟大家分析2021年表現

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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