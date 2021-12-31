恒指10大最強股買得過？ 名家專區 2021/12/31 分享： 恒指昨日期結，繼續窄幅上落，沒有大波動，最終收報23112點，升25點，成交691億元。如無意外應貼近今年低位收爐，至於恒生科技股指數再刷新低。 李寧升幅居冠 體育股續尋寶 今日想跟大家分析2021年表現 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 揭新東方轉型困局 具投資啓示 2021/12/30 揭新東方轉型困局 具投資啓示 交易講場 - 買最差股博反彈 勝算有多大？ 2021/12/29 買最差股博反彈 勝算有多大？ 交易講場 - 用狗股策略 港股買甚麼？ 2021/12/28 用狗股策略 港股買甚麼？ 交易講場 - 騰訊派京東股份 券商反應正面 2021/12/25 騰訊派京東股份 券商反應正面 交易講場 - 騰訊分派京東股份的意義 2021/12/24 騰訊分派京東股份的意義 經濟 港股 股票 比亞迪股份（01211） 李寧（02331） 公用股 體育用品股 長實集團（01113） 招商銀行（03968） 長江基建集團（01038）