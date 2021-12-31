特首戰誰入閘 春節前有眉目？

新一屆特首選舉的提名期，訂於明年情人節翌日後的2月15日展開。據悉，中央容許兩人參選特首，有資深建制派人士料最快明年1月下旬，即農曆新年前，方知道誰人獲開綠燈參選。

資深建制派人士指，剛結束的立法會選舉

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