特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 名家專區 2021/12/31 分享： 新一屆特首選舉的提名期，訂於明年情人節翌日後的2月15日展開。據悉，中央容許兩人參選特首，有資深建制派人士料最快明年1月下旬，即農曆新年前，方知道誰人獲開綠燈參選。 資深建制派人士指，剛結束的立法會選舉 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 輪候公屋逾1年 可購綠置居餘貨 今日 輪候公屋逾1年 可購綠置居餘貨 林鄭：改組政策局 下月公布細節 今日 林鄭：改組政策局 下月公布細節 你可能感興趣 輪候公屋逾1年 可購綠置居餘貨 今日 01:00 輪候公屋逾1年 可購綠置居餘貨 林鄭：改組政策局 下月公布細節 今日 01:00 林鄭：改組政策局 下月公布細節 最新專欄文章 有政戲 - 「畫公仔畫出腸」 李家超暗示快通關 2021/12/30 「畫公仔畫出腸」 李家超暗示快通關 有政戲 - 慶回歸25年 習來港主持故宮開幕？ 2021/12/29 慶回歸25年 習來港主持故宮開幕？ 有政戲 - 通關望穿秋水 3大因素今年凍過水 2021/12/28 通關望穿秋水 3大因素今年凍過水 有政戲 - 拆解習邀港澳特首做冬謎團 2021/12/24 拆解習邀港澳特首做冬謎團 有政戲 - 習今次少談林鄭 消息：避牽連特首戰 2021/12/23 習今次少談林鄭 消息：避牽連特首戰 選舉 特首選舉 林鄭月娥 陳茂波 李家超 葉劉淑儀 電子支付 財政司