【阿里巴巴股價】阿里輸家食尾糊難言轉勢 超賣挾淡+粉飾櫥窗成關鍵 （第二版）

阿里巴巴 （09988） 美股ADS（美：BABA）昨股價突急彈一成，帶領百度 （09888） 、京東 （09618） 及網易 （09999） 等一眾中概股ADS齊抽升。藍籌科技股ATMXJ今早年結半日市同步急漲，除夕日上演「輸家食尾糊」戱劇性一幕。

有投資界人士關注，阿里為首中概科技股突全綫抽升，是否意味中概股新一年有望迎來估值修復，告別過去一年由內地加強監管，與美國迫令退市夾擊形成的大跌浪。筆者對此未敢過份樂觀，初步看來阿里反彈升勢似以超賣挾淡及粉飾櫥窗買盤為主，能否持續仍存疑問。

阿里中午收報118.9元，大跌逾8%。阿里急升未獲成交配合，半日成交不足38億元，仍低於騰訊 （00700） 排在活躍成交榜第二位。年結前挾淡及基金粉飾櫥窗買盤以外，實際買盤暫未算踴躍。

先說超賣挾淡，阿里股價昨在港再創即市及收市新低，低於109.2元，稍低於12月6日低位109.5元，再度試穿約110元前「鐵底」。技術分析看，14天相對強弱指數（RSI）剛好觸及30關口，技術上嚴重超賣。有炒家在此低位食糊回補空倉過新年，觸發其他炒家爭相冚倉，引發股價急彈，過去亦時有發生。

阿里上一次12月初觸底反彈便屬此情況，當時港股試穿110元「鐵底」創來港上市新低的同時，美股ADS亦於前一日跌穿110美元見3年多低位。當時阿里14天RSI低見21，超賣情況較現時更嚴重，翌日股價挾淡引發股價飆升12%，同樣引領一眾超賣中概科技股全綫急彈。惟股價瞬即見頂反覆回落，本周再試新低。

阿里今早暫高見120.3元，大升最多逾9%。衝高回調行情會否再度上演，還要多看一、兩天大戶持倉變動數據尋找綫索，目前還是言之尚早。

阿里年結日股價急彈，另一關鍵自然是基金大戶粉飾櫥窗買盤順水推舟，趁超賣挾淡試圖推升阿里股價，盡量減低持倉的帳面損失。

盡管美國證監會季度權益申報的完整數據顯示，在2021年第三季減持的投資機構接近1,200家，較增持機構多出近一倍，減持總股數亦倍於增倉數量，淨減倉總額逾152億美元。但高調增持阿里的亦大不乏人，增倉最多的是高盛......

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